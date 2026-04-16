Cresce l’attesa per l’inizio del Campionato Regionale AICS di calcio giovanile

L’attesa per il Campionato Regionale AICS Sicilia di calcio a 7 giovanile sta crescendo. La competizione, dedicata alle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, si terrà dal 24 al 26 aprile presso il campo Comunale di Brolo, in provincia di Messina. L’evento coinvolge diverse squadre della regione e si svolgerà nell’arco di tre giorni, con partite programmate durante l’intero fine settimana.

Cresce l’attesa in vista del Campionato Regionale AICS Sicilia di calcio a 7 giovanile, riservato a Pulcini, Esordienti e Giovanissimi, che si svolgerà, da venerdì 24 a domenica 26 aprile, al campo Comunale di Brolo, in provincia di Messina. Sono 18 le squadre iscritte, che difenderanno i colori.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Entra nel vivo la stagione di calcio giovanile dell'AICS Messina"Siamo nella fase clou dell’annata sportiva con tanti appuntamenti da vivere intensamente fino all’ultimo gol", dichiara il presidente dell’AICS... Messina, AICS: tra campionati giovanili e torneo regionale, scommessa sul futuro del calcio locale.Calcio Giovanile a Messina: L’AICS Scommette sul Futuro tra Campionati e Eventi Regionali Il calcio giovanile messinese è in fermento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Valconca accoglie il grande pattinaggio: campionato regionale a Montescudo-Monte Colombo; 1° Gran Premio Fossa Olimpica: focus sulle sedi Regionali; Coppa Veneto di Promozione: domani sera, a Mogliano Veneto, la super finale tra Monselice e Bolzano Vicentino; Mondiali di Cross a Cassino: il corale sostegno delle istituzioni al CUS e all'Università. La Valconca accoglie il grande pattinaggio: campionato regionale a Montescudo-Monte ColomboIl Palazzetto di Taverna ospita una nuova tappa del circuito Skate Italia, valorizzando il territorio e lo sport locale ... riminitoday.it Il Pattinaggio Riccione porta 64 pattinatori al palazzetto di TavernaL’evento si svolgerà sabato pomeriggio11 aprile e domenica 12 aprile, con la partecipazione di 64 atleti provenienti da tutta la regione. Una sede nuova per le competizioni di pattinaggio messa a ... newsrimini.it Granducato Rugby UNDER 18 CAMPIONATO ELITE Giornata 15 Domenica 19 Aprile Ore 14:00 LAZIO RUGBY GRANDUCATO RUGBY C.S. G. Onesti - Roma CAMPIONATO REGIONALE Giornata 10 Sabato 18 Aprile Ore - facebook.com facebook