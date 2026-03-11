Ginnastica artistica | Asd Vera brilla al campionato a squadre Silver

Domenica 8 marzo al Palazzetto dello Sport di Cabiate si è svolto il campionato di Ginnastica Artistica a squadre Silver, categoria LA Base e LA Avanzato, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia. La competizione ha coinvolto diverse squadre che si sono affrontate in una giornata ricca di esibizioni e prove tecniche. L'evento ha visto la partecipazione di atleti e allenatori provenienti da varie regioni.

Domenica 8 marzo, al Palazzetto dello Sport di Cabiate, si è disputati il campionato di Squadra Silver LA Base e LA Avanzato - Zona D, organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia. La giornata di gara ha regalato grandi soddisfazioni e risultati di rilievo per le giovani ginnaste di Asd Vera impegnate nelle diverse categorie. Una giornata quindi ricca di soddisfazioni, che conferma l'impegno e il talento delle giovani atlete, protagoniste di prove di grande determinazione e qualità. Gli istruttori Viola Brugali, Chiara Quirci, Martina Negrini e Mattia Bongio sono soddisfatti del lavoro svolto dalle loro ragazze.