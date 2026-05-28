Temu sanzione da 200 milioni | rischi per prodotti illegali sul sito

Notizia in breve

Un'azienda di e-commerce è stata multata per 200 milioni di euro a causa della vendita di prodotti illegali e non sicuri. I mystery shopper hanno individuato giocattoli con rischi nascosti, mentre gli algoritmi del sito promuovevano articoli non conformi alle norme di sicurezza. La sanzione è stata decisa dopo verifiche su numerosi prodotti venduti sulla piattaforma, che sono risultati privi delle certificazioni richieste e potenzialmente pericolosi per i consumatori.