Temu sanzione da 200 milioni | rischi per prodotti illegali sul sito
Un'azienda di e-commerce è stata multata per 200 milioni di euro a causa della vendita di prodotti illegali e non sicuri. I mystery shopper hanno individuato giocattoli con rischi nascosti, mentre gli algoritmi del sito promuovevano articoli non conformi alle norme di sicurezza. La sanzione è stata decisa dopo verifiche su numerosi prodotti venduti sulla piattaforma, che sono risultati privi delle certificazioni richieste e potenzialmente pericolosi per i consumatori.
? Punti chiave Quali pericoli nascosti hanno scoperto i mystery shopper nei giocattoli?. Come fanno gli algoritmi di Temu a spingere prodotti non sicuri?. Perché la multa da 200 milioni è solo l'inizio per Temu?. Cosa deve cambiare la piattaforma entro la scadenza di agosto 2026?.? In Breve Mystery shopping ha rilevato caricatori non sicuri e giocattoli con sostanze chimiche illegali.. Iter iniziato il 31 ottobre 2024 con conclusioni preliminari comunicate a luglio 2025.. La commissaria Henna Virkkunen contesta valutazioni rischi generiche non conformi al DSA.. Temu deve presentare piano correttivo entro il 28 agosto 2026 per evitare sanzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
EU Slaps Temu With Massive €200 Million Fine Over Illegal & Dangerous Products
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