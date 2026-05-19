Filippo Bisciglia il ritorno che sa d’estate | si sbilancia su Temptation Island

Filippo Bisciglia torna a essere protagonista di una nuova stagione di Temptation Island. La sua presenza è considerata fondamentale per il programma, che senza di lui cambierebbe volto. Bisciglia ha partecipato a diverse edizioni del reality, diventando una figura riconoscibile per il pubblico. La sua esperienza e il suo ruolo sono stati spesso al centro delle discussioni legate alla trasmissione. La produzione ha annunciato ufficialmente il suo ritorno per questa stagione.

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Filippo Bisciglia, il ritorno che sa d’estate: perché Temptation Island senza di lui non sarebbe la stessa cosa. C’è un momento preciso in cui l’estate italiana smette di essere soltanto caldo, zanzare e ventilatori accesi tutta la notte. Succede quando, in prima serata, una voce calma pronuncia parole ormai entrate nell’immaginario collettivo: “Ho un video per te”. E quella voce è sempre la stessa: Filippo Bisciglia. Mentre il conto alla rovescia per il ritorno di Temptation Island entra nel vivo, il pubblico si prepara a ritrovare uno dei volti televisivi più riconoscibili degli ultimi anni. Non un semplice conduttore, ma il custode silenzioso delle crisi di coppia più commentate del piccolo schermo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Filippo Bisciglia, il ritorno che sa d’estate: si sbilancia su Temptation Island ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Temptation Island 2026: data di inizio, riprese e il ritorno di Filippo BiscigliaTutto quello che sappiamo sulla nuova edizione del reality più discusso dell’estate italiana Temptation Island: quando iniziano le riprese, quando va... Leggi anche: Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island: “Preparatevi” In questo momento vorrei essere Filippo Bisciglia e dire ho un video per te altro che riservata. Da settimane fa certe mosse social per fare parlare di lei, e mentre lui protegge Francesca la fidanzata mette like contro. x.com Filippo Bisciglia, il ritorno che sa d’estate: si sbilancia su Temptation IslandFilippo Bisciglia, il ritorno che sa d’estate: perché Temptation Island senza di lui non sarebbe la stessa cosa ... 361magazine.com Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sul ritorno del realityManca poco al ritorno di Temptation Island su Canale 5. A confermarlo, tramite un video pubblicato sui social, è Filippo Bisciglia, il conduttore del reality show estivo. Per il momento non sono stati ... tgcom24.mediaset.it