Filippo Bisciglia ha annunciato sui social il ritorno di Temptation Island, il reality Mediaset. Il conduttore ha pubblicato un post e una storia per comunicare la ripresa del programma, che ha ottenuto ascolti record nelle stagioni passate. La notizia ha suscitato l’interesse dei fan, che aspettano di scoprire le novità di questa edizione. La presenza di Bisciglia come conduttore è stata confermata, e si sa che il programma sta per tornare in onda prossimamente.

Filippo Bisciglia stuzzica i fan di Temptation Island. Il conduttore del programma Mediaset ha pubblicato sui social un post e una storia per annunciare il ritorno del reality Mediaset con ascolti record. “Il motore è acceso, che bello”, ha scritto Bisciglia su Instagram a corredo di una sua foto con alle spalle la scritta Temptation Island. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia) Non solo, il conduttore ha anche pubblicato un video all’interno di una storia in cui si racconta: “Mi chiamo Filippo Bisciglia, vengo da Roma e da piccolo giocavo a tennis e guardavo programmi televisivi. Tanti anni fa iniziai a guardare un programma fighissimo e il mio sogno era quello di poterlo condurre: quel programma si chiamava, anzi si chiama: Temptation Island”, afferma l’artista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island: “Preparatevi”

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