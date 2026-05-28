Pochi giorni prima dell’inizio di Temptation Island 2026, è stata confermata la sigla del programma. Filippo Bisciglia ha pubblicato un messaggio ironico sui social, lasciando intendere che tutto fosse pronto per la nuova stagione. Il pubblico può ora aspettarsi l’inizio del reality, con la sigla ufficiale già annunciata e il conduttore che ha condiviso un post con tono scherzoso.

A poche settimane dal debutto di Temptation Island 2026, il pubblico può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La sigla storica del programma, quella che da anni accompagna il viaggio nei sentimenti più seguito dell’estate, non cambierà. A confermarlo è stato proprio Filippo Bisciglia, che sui social ha deciso di mettere fine alle voci che da giorni agitavano i fan. Il conduttore, con la sua ironia inconfondibile, ha pubblicato un video diventato immediatamente virale, accompagnato dalla frase: “Don’t touch my ‘ai lov de uei iu laiiiiiii’”. Una battuta che ha fatto sorridere il pubblico e che ha chiarito ogni dubbio: “Love The Way You Lie” di Eminem e Rihanna resterà la colonna sonora ufficiale anche nel 2026. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Temptation Island 2026, sigla confermata: ecco cosa è successo e il messaggio ironico di Filippo Bisciglia

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