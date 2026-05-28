Temporali nella parte occidentale dell' Abruzzo emesso avviso di condizioni meteo avverse
Nella parte occidentale dell'Abruzzo si sono verificati temporali giovedì 28 maggio. È stato emesso un avviso di condizioni meteo avverse per questa zona. Le precipitazioni intense sono state accompagnate da raffiche di vento e fulmini. La perturbazione ha interessato principalmente le aree montane e collinari. Le autorità hanno consigliato di evitare spostamenti non necessari. La situazione meteorologica rimane monitorata.
Tempo in peggioramento in Abruzzo nella giornata di giovedì 28 maggio.In particolare, nella zona occidentale della nostra regione, sono previsti temporali.Il dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.Abbonati per leggere i nostri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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