Temporali nella parte occidentale dell' Abruzzo emesso avviso di condizioni meteo avverse

Notizia in breve

Nella parte occidentale dell'Abruzzo si sono verificati temporali giovedì 28 maggio. È stato emesso un avviso di condizioni meteo avverse per questa zona. Le precipitazioni intense sono state accompagnate da raffiche di vento e fulmini. La perturbazione ha interessato principalmente le aree montane e collinari. Le autorità hanno consigliato di evitare spostamenti non necessari. La situazione meteorologica rimane monitorata.