Venti forti fino a burrasca in Abruzzo emesso avviso meteo

Il dipartimento della protezione civile nazionale ha diffuso un avviso riguardante venti intensi che si prevedono in Abruzzo, con raffiche che potrebbero raggiungere la burrasca. La comunicazione indica che le condizioni meteorologiche avverse sono attese nella regione nelle prossime ore. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per evitare eventuali rischi.

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