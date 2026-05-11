Venti forti fino a burrasca in Abruzzo emesso avviso meteo
Il dipartimento della protezione civile nazionale ha diffuso un avviso riguardante venti intensi che si prevedono in Abruzzo, con raffiche che potrebbero raggiungere la burrasca. La comunicazione indica che le condizioni meteorologiche avverse sono attese nella regione nelle prossime ore. Le autorità invitano a seguire gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per evitare eventuali rischi.
Il dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.Questo quanto viene previsto: "Dalle prime ore di lunedì 11 maggio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti forti sud-occidentali, con raffiche fino a burrascaburrasca forte, su.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Maltempo, venti e temporali. Allerta rossa in Abruzzo e Molise
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Dalla prime ore di domani 11/05 e succ. 24/30 h previsti venti forti sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte. Vedi sito CFA. facebook
Allerta gialla in Liguria per temporali sul Centro-Levante: piogge intense e venti forti fino a domani pomeriggio x.com
Aggiornamento avviso per venti forti reddit