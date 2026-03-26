Terni allerta maltempo ed avviso di condizioni avverse | forte temporale nella notte

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un forte temporale ha interessato la zona di Terni. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizione meteorologica avversa, classificato come giallo, per la giornata di giovedì 26 marzo. L’allerta riguarda possibili piogge intense e raffiche di vento, con interventi di monitoraggio in corso.

Un documento di allerta ‘gialla’ è stato diffuso dalla Protezione Civile per la giornata di giovedì 26 marzo. In tutta la Regione dell’Umbria allerta per il vento mentre per la neve nelle zone dell’Altotevere, perugino, area appenninica e Valnerina. Il bollettino: “Previste nevicate al di sopra dei 400-600 metri su settori appenninici con apporti al suolo da deboli (a quote collinari) fino a localmente abbondanti (a quote montane). Possibili disagi nei valichi appenninici per accumuli ventati. Sui restanti settori della regione non si esclude infine la possibilità di deboli nevicate a quote collinari non significative ai fini dell'allertamento”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, allerta maltempo ed avviso di condizioni avverse: forte temporale nella notte Articoli correlati Catania, avviso alla popolazione per condizioni meteo avverse: le raccomandazioniSi comunica alla cittadinanza che la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha segnalato l’arrivo, nella giornata di lunedì 19 gennaio, di... Forte maltempo in arrivo sull’Italia: allerta gialla in 3 regioni, avviso criticità in Sardegna. Su chiusura scuole ancora nessuna decisioneUna “complessa area depressionaria” in movimento tra la Penisola Iberica e il Nord-Africa sta per raggiungere l’Italia. Tutti gli aggiornamenti su Terni allerta maltempo ed avviso di... Temi più discussi: In arrivo freddo, piogge e nevicate in montagna: scatta l'allerta meteo, le previsioni; Allerta Meteo Umbria: domani temporali, vento e neve fino a 600-800 metri; Venti di burrasca e neve in arrivo: duplice allerta meteo in Capitanata - FoggiaToday; Meteo a Roma, mareggiate e vento forte: è allerta gialla. Maltempo, allerta gialla in nove regioni. Neve sull'AppenninoL'ennesima ondata di maltempo, la quinta dall'inizio dell'anno, lascia la Calabria ma nelle prossime ore è atteso un abbassamento delle temperature con neve in montagna. (ANSA) ... ansa.it Ondata di maltempo al Sud, tre regioni in allerta arancione. Scuole chiuse a CataniaNon si ferma la forte ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Sud Italia. Per questo, nella giornata di oggi martedì 17 marzo, è stata valutata l' allerta meteo arancione in tre region ... adnkronos.com https://terninrete.it/notizie-di-terni-infermiere-da-30-anni-allospedale-di-terni-diventa-sacerdote-la-solenne-cerimonia-domenica-12-aprile/ - facebook.com facebook #RassegnaStampa #Umbria #25marzo Raffaello a #NY #CittàdiCastello incanta gli USA Stadio-Clinica Tar boccia il progetto a Terni Allarme CNA su caro gasolio Sir Perugia impresa alle Canarie #Perugia #Terni #News Tutte le info su @umbri x.com