A causa di un’allerta meteo della Protezione civile, il sindaco ha firmato un’ordinanza per limitare le attività all’aperto. Sono previste precipitazioni temporalesche e possibili grandinate. Le restrizioni riguardano principalmente eventi pubblici e lavori esterni, che sono stati sospesi o rinviati. Le misure resteranno in vigore fino a nuova comunicazione. La protezione civile ha raccomandato attenzione e precauzioni per la popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che prevede ‘temporali e rovesci’ con possibili scenari che vanno dalle forti raffiche di vento alle grandinate, il sindaco Clemente Mastella ha disposto dalle 13,00 alle 20,00 di oggi giovedì 28 maggio la chiusura – della villa comunale e dei parchi cittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. Contestualmente... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Temporali e possibili grandinate, scattano le misure del sindaco Mastella

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