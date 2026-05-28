Temi importanti e pacifisti nella tavola rotonda organizzata da Europe for Peace Piacenza

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano si è svolta una tavola rotonda organizzata da Europe for Peace Piacenza, con temi importanti e pacifisti al centro della discussione. Vari relatori hanno affrontato questioni legate alla pace, senza entrare nel dettaglio delle posizioni di singoli partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato, con interventi e commenti su argomenti di attualità e di impegno civile.

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All’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la tavola rotonda organizzata da Europe for Peace Piacenza.Un incontro di circa due ore, in cui si è discusso di «temi importanti e “pacifisti”». «Tutti sono sembrati molto coinvolti – commenta Roberto Lovattini, referente dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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