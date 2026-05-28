Temi importanti e pacifisti nella tavola rotonda organizzata da Europe for Peace Piacenza

Notizia in breve

All’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano si è svolta una tavola rotonda organizzata da Europe for Peace Piacenza, con temi importanti e pacifisti al centro della discussione. Vari relatori hanno affrontato questioni legate alla pace, senza entrare nel dettaglio delle posizioni di singoli partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico interessato, con interventi e commenti su argomenti di attualità e di impegno civile.