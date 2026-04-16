Tumori maschili tavola rotonda informativa | La prevenzione non deve spaventare

A San Pancrazio Salentino si svolgerà una tavola rotonda informativa dedicata ai tumori maschili, che si terrà nella sala della parrocchia San Giuseppe Lavoratore. L’evento mira a fornire informazioni sulla prevenzione senza creare timori, coinvolgendo esperti e pubblico presente. L’incontro si rivolge a chi desidera approfondire aspetti legati alla salute maschile e alle modalità di prevenzione di queste patologie.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si terrà presso la sala della parrocchia San Giuseppe Lavoratore a San Pancrazio Salentino appuntamento informativo dedicato specificamente ai tumori maschili. L'evento, in programma venerdì 17 aprile alle ore 17.30, rappresenta un'occasione per fare chiarezza su un tema.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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