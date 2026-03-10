Dogane e Futuro Tavola rotonda in sala Pozzoli

Venerdì alle 9, nella sede spezzina di Confindustria, si svolge una tavola rotonda intitolata “Dogane e Futuro”. L’evento formativo si concentra su temi legati all’accertamento e al contenzioso doganale e vede la partecipazione di professionisti e operatori del settore. La discussione si svolge in sala Pozzoli e si concentra su questioni legate alle procedure doganali.

E' in programma venerdì nella sede spezzina di Confindustria a partire dalle 9 l'evento formativo dedicato a " Accertamento e Contenzioso Doganale ". L'iniziativa è organizzata dall'associazione dei Doganali della Spezia (Aspedo) presieduta da Sergio Landolfi (nella foto) e dal consiglio territoriale degli Spedizionieri Doganali della Liguria. Durante l'incontro sarà presentato il volume " Accertamento e Contenzioso Doganale ", alla presenza degli autori, gli avvocati Serena Pellegr, Giorgia Orsi, Gabriele Damascelli. Sono previsti inoltre gli interventi di Elvio La Tassa, capo area programmazione e consuntivazione ufficio ADM Liguria 2, Andrea Dolcino responsabile area legale e contenzioso ADM Liguria 2.