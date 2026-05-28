Telese nasce il nuovo Comitato per la Festa Patronale di Santo Stefano

Da fremondoweb.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato il nuovo Comitato che si occuperà della Festa Patronale di Santo Stefano a Telese. La squadra, composta da membri della comunità, guiderà le attività legate alla celebrazione. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato stampa, che ha illustrato i nomi e i ruoli dei partecipanti. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sulle date è stato fornito in questa fase. La comunità attende aggiornamenti sulle iniziative in programma.

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“La festa di Santo Stefano – afferma il parroco don Giammaria Cipollone – non è soltanto una bella tradizione da custodire, ma un’occasione per riscoprire ciò che ci unisce come comunità. Stefano è il testimone di una vita spesa per il bene, fino in fondo. La sua testimonianza continua a parlare anche a noi, chiamandoci ogni giorno a scegliere il bene, a costruire relazioni autentiche e a prenderci cura gli uni degli altri. La festa patronale non appartiene soltanto alla Parrocchia: appartiene a tutto il popolo di Telese. Per questo desideriamo che sia sempre più un momento capace di coinvolgere tutti, credenti e non credenti, nel desiderio comune di costruire il bene della nostra terra”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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