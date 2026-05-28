telese nasce il nuovo comitato per la festa patronale di santo stefano

Notizia in breve

È stato presentato il nuovo Comitato che si occuperà della Festa Patronale di Santo Stefano a Telese. La squadra, composta da membri della comunità, guiderà le attività legate alla celebrazione. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato stampa, che ha illustrato i nomi e i ruoli dei partecipanti. Nessun dettaglio sui programmi specifici o sulle date è stato fornito in questa fase. La comunità attende aggiornamenti sulle iniziative in programma.