San Pietro Vernotico | nasce il nuovo comitato per la festa

Il 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo del nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico, segnando così la nascita ufficiale dell’organismo. Il documento è stato sottoscritto da un gruppo di cittadini e rappresentanti locali, che si sono impegnati a organizzare e coordinare le celebrazioni religiose e civili previste per le prossime settimane.

Il 22 gennaio 2026 è stato firmato l’atto costitutivo che ha dato vita al nuovo Comitato per la festa patronale di San Pietro Vernotico. Questa nuova struttura, operativa dal triennio 2026-2028, mira a trasformare la celebrazione del 29 giugno in un motore di coesione sociale e valorizzazione culturale per tutta la comunità locale. La presentazione ufficiale si è svolta nell’aula consiliare del comune, con la presenza di tutte le parrocchie e delle associazioni cittadine. Al vertice dell’organismo c’è Cosimo Rimini come presidente, affiancato da Deni Albanese come vicepresidente e Francesco Alemanno come segretario. Tra i fondatori figurano Stefania Iacobazzi e la sindaca Maria Lucia Argentieri, mentre Giuseppe Micello ricopre il ruolo di presidente onorario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Pietro Vernotico: nasce il nuovo comitato per la festa Articoli correlati San Pietro Vernotico: presentato il nuovo comitato Festa patronale nel segno dell’unità e della tradizioneHa l’obiettivo ambizioso di non limitarsi alla semplice celebrazione religiosa, ma di diventare un motore di promozione territoriale, coesione... Fratelli d’Italia San Pietro Vernotico: il cerchio si chiude. Definito il nuovo direttivo cittadinoL'obiettivo dichiarato del nuovo direttivo è quello di porsi come interlocutore attento e propositivo nei confronti dell'Amministrazione comunale SAN... Altri aggiornamenti su San Pietro Vernotico Discussioni sull' argomento 8 marzo 2026 - Incontro di calcio Squinzano - San Pietro Vernotico; Tabellino partita Supersano vs San Pietro Vernotico Calcio; San Pietro, Centro per anziani conteso: tensioni e intervento della Polizia locale; San Pietro Vernotico (BR), Nuovi servizi dopo assalto a Postamat, ‘lo Stato ricostruisce’. Kolbe in Scena, il teatro in vernacolo unisce Lecce e San Pietro VernoticoL'incontro tra la comunità di Lecce e quella della Chiesa SS. Angeli Custodi di San Pietro Vernotico nasce da una profonda unione di intenti ... leccenews24.it Tramoontana | San Pietro Vernotico - facebook.com facebook