Tedesco lancia la campagna abbonamenti Dopo Vamos Grifo ecco ’Gim’ ch’è bulo!’
Il Perugia ha avviato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, affidandosi a Giovanni Tedesco come volto promozionale. Dopo le iniziative con Vamos Grifo e ’Gim’ ch’è bulo!’, l’obiettivo è coinvolgere i tifosi e aumentare le sottoscrizioni. La società ha annunciato l’inizio delle vendite senza fornire dettagli sui prezzi o le modalità di acquisto. La campagna si inserisce nel tentativo di rafforzare il supporto per la squadra in vista della nuova stagione.
Il Perugia sceglie Giovanni Tedesco per promuovere la campagna abbonamenti della prossima stagione. L’unica vera certezza, al momento, del campionato che verrà. "Le partite passano ma l’appartenenza resta, e abbonarsi significa esserci sempre, nei momenti difficili e in quelli da ricordare per tutta la vita. Gim’ ch’è bulo", sentenzia l’allenatore biancorosso per promuovere la campagna abbonamenti che prenderà il via il primo giugno, on line. Ci sono vantaggi per chi sottoscrive la tessera in prelazione, per due settimane, prezzi più bassi quindi per chi conferma il posto dello scorso anno, ma anche in vendita libera nei primi 15 giorni. Chi confermerà in Curva Nord sarà dirottato in gradinata visti i lavori previsti nel settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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