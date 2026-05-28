Tedesco lancia la campagna abbonamenti Dopo Vamos Grifo ecco ’Gim’ ch’è bulo!’

Notizia in breve

Il Perugia ha avviato la campagna abbonamenti per la prossima stagione, affidandosi a Giovanni Tedesco come volto promozionale. Dopo le iniziative con Vamos Grifo e ’Gim’ ch’è bulo!’, l’obiettivo è coinvolgere i tifosi e aumentare le sottoscrizioni. La società ha annunciato l’inizio delle vendite senza fornire dettagli sui prezzi o le modalità di acquisto. La campagna si inserisce nel tentativo di rafforzare il supporto per la squadra in vista della nuova stagione.