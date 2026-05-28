Ted Danson e Elizabeth Banks insieme nella nuova comedy Apple TV+

Ted Danson e Elizabeth Banks sono stati annunciati come protagonisti di una nuova commedia senza titolo in fase di sviluppo per Apple TV+. La serie è creata da Liz Heldens e Matt Ward. La produzione è stata confermata e la data di uscita non è ancora stata comunicata. Danson e Banks interpreteranno i ruoli principali in questa nuova serie. La commedia sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Apple.

Ted Danson è il nuovo volto ad aggiungersi alla comedy senza titolo in sviluppo per Apple TV+, firmata dai creatori Liz Heldens e Matt Ward. Al suo fianco, Elizabeth Banks e Rob Delaney per una serie che promette già di essere una delle produzioni più attese della piattaforma. La trama: divorzi, case di riposo e alleanze improbabili. Al centro della storia c’è Heidi (Banks), una donna appena uscita da un matrimonio naufragato che prova a costruirsi un «vivace secondo atto» per sé e per i suoi figli. Il piano, però, prende una piega del tutto inaspettata quando si ritrova a fare da coordinatrice delle avventure amorose del padre che sarà interpretato proprio da Danson all’interno di una casa di riposo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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