Una nuova comedy si profila all’orizzonte per Apple TV+: si chiama Protective Custody e vede uniti due nomi di primissimo piano come Ben Stiller e Mike Judge. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma la piattaforma lo sta già valutando con l’obiettivo di arrivare a un ordine di serie. Prodotta da Propagate Content e dalla società di Stiller, Red Hour Films, la serie racconta la storia di un miliardario finanziere caduto in disgrazia, accusato di una frode su larghissima scala, che si ritrova improvvisamente catapultato in custodia protettiva. Qui dovrà destreggiarsi tra le dinamiche carcerarie, tentare di salvare la propria reputazione e fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, tutto mentre attende il processo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ben Stiller e Mike Judge: nuova comedy per Apple TV+

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ben Sasse: The 60 Minutes Interview

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Focker-In-Law: Robert De Niro e Ben Stiller tornano al cinema con Ariana Grande!

Ben Stiller, in attesa del seguito di "Ti presento i miei" con Ariana Grande: “Non amo tutti i sequel"Ben Stiller, parlando della sua storica collaborazione con Robert De Niro, sceglie una sincerità disarmante che racconta il suo parere sul seguito...

Ben Stiller, Mike Judge Team for Apple TV Comedy Series ‘Protective Custody’Ben Stiller and Mike Judge are developing a comedy series at Apple TV, Variety has learned. Currently titled Protective Custody, the series would star Stiller as a a disgraced financier accused of ... variety.com

Ben Stiller & Mike Judge Teaming On Apple Series ‘Protective Custody’Ben Stiller and Mike Judge are teaming on 'Protective Custody,' a new series for Apple in which Stiller will star. deadline.com