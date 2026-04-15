In un’intervista recente, l’attrice ha espresso sorpresa riguardo al fatto che alcune donne bianche abbiano votato per un candidato politico. Ha paragonato questa situazione al personaggio che interpreta in un film famoso, dicendo che desidera che questa figura rappresenti un modello positivo anche nella vita reale. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui temi del voto e delle scelte politiche delle donne.

L'attrice, in una recente intervista, ha fatto un paragone con il suo personaggio in Hunger Games, svelando che spera sia un esempio da seguire nella realtà. Elizabeth Banks, durante un episodio del podcast One Nightstand, ha criticato le donne bianche che hanno votato Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. L'attrice, attualmente protagonista della serie The Miniature Wife, ha inoltre parlato della situazione politica facendo un paragone con la saga di Hunger Games. Il personaggio di Effie dovrebbe essere un modello nella vita reale Parlando del suo ruolo nella saga di Hunger Games, ovvero Effie Trinket che aiuta Katniss Everdeen e Peeta Mellark quando vengono scelti come tributi del Distretto 12, l'attrice ha dichiarato: "per me, è uno dei personaggi con l'arco narrativo più grandioso che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elizabeth Banks: "Non capisco le donne bianche che hanno votato per Trump"

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