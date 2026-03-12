Ecco il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri di Milano per marzo e aprile 2026. La lista include diverse produzioni che si svolgeranno in vari teatri della città durante questi due mesi. Si tratta di un elenco aggiornato con gli eventi imminenti in calendario per il pubblico interessato a assistere a spettacoli dal vivo.

Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di marzo e aprile. Piccolo Teatro Strehler – Teatro Studio MelatoLargo Greppi, 1 848 800304www.piccoloteatro.org UMBERTO GALIMBERTI – Il bene e il male. Educare le nuove generazioni 13 aprile “Andrà tutto bene”. Storie di resilienza ai tempi della Pandemia 16 marzo Sigmund Freud. Storia dell’invenzione dell’inconscio 27 aprile – 28 aprile Quei bravi ragazzi. Falcone, Borsellino e gli altri: lacrime di coccodrillo e impegno civile in trent’anni di storia italiana 18 maggio LUCA ARGENTERO – E’ QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO? 1 aprile – 2 aprile Teatro della RepowerVia G. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Cartellone degli spettacoli a teatro: marzo-aprile 2026

