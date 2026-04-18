Teatro si alza il sipario Spettacoli tra prosa musical e riflessione

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La primavera porta un nuovo cartellone di eventi teatrali, con spettacoli che spaziano tra prosa e musical. La stagione si apre con numerosi appuntamenti che promettono di coinvolgere il pubblico in diverse esperienze di intrattenimento. Le rappresentazioni sono in programma in varie location e rappresentano un'ampia gamma di generi e stili. La programmazione si concentra su spettacoli che combinano momenti di riflessione e divertimento, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori.

di Maurizio Costanzo La primavera si apre con un ricco calendario di appuntamenti tra prosa e musical. Vediamone alcuni. Stasera (ore 21) al teatro Era di Pontedera Ascanio Celestini porta lo spettacolo ‘Pueblo’ (ore 21), domani ‘Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato’ (ore 17). Al teatro di Fiesole il 21 aprile c’è Luca Sommi con ‘Viva la Costituzione’, mentre il 23 e 24 Gianmaria Vassallo con ‘Tuttotoscano’ (tutti ore 21). Al ’Verdi’ di Firenze, il 27 e 28 aprile Stefano Nazzi con ‘Indagini’, il 29 Vincenzo Schettini con ‘La fisica che ci piace’, e l’8 maggio Roberta Bruzzone con ‘Amami da Morire’ (tutti alle 20.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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