Teatro Centenario nascita S Annibale e Festa dei prodotti tipici | cosa fare nel weekend

Il fine settimana propone diverse occasioni di intrattenimento e cultura, tra cui gli eventi dedicati al centenario della nascita di un santo e la tradizionale festa dei prodotti tipici. La stagione teatrale al teatro Vittorio Emanuele prosegue con spettacoli in programma. La città si anima con iniziative che coinvolgono sia il settore artistico che quello gastronomico, offrendo ai visitatori e ai residenti diverse opportunità di partecipare a momenti di svago e tradizione.

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