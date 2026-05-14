Teatro Centenario nascita S Annibale e Festa dei prodotti tipici | cosa fare nel weekend

Da messinatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana propone diverse occasioni di intrattenimento e cultura, tra cui gli eventi dedicati al centenario della nascita di un santo e la tradizionale festa dei prodotti tipici. La stagione teatrale al teatro Vittorio Emanuele prosegue con spettacoli in programma. La città si anima con iniziative che coinvolgono sia il settore artistico che quello gastronomico, offrendo ai visitatori e ai residenti diverse opportunità di partecipare a momenti di svago e tradizione.

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Al via un nuovo weekend con la guida agli eventi clou del fine settimana. Continuano gli appuntamenti della stagione del teatro Vittorio Emanuele. Due imperdibili concerti dalla classica al moderno al Palacultura. Festeggiamenti fino a sabato per il Centenario della nascita di S. Annibale Maria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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