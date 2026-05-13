Centenario nascita S Annibale Maria Di Francia | al via i festeggiamenti

In occasione del centenario della nascita di S. Annibale Maria Di Francia, sono stati avviati i festeggiamenti dalla Comunità della Basilica di S. La ricorrenza ricorda il compleanno del santo, nato cento anni fa, e prevede diverse iniziative religiose e culturali organizzate nel rispetto delle tradizioni. La celebrazione si svolge con la partecipazione di fedeli e rappresentanti della comunità religiosa, che si riuniscono per commemorare la vita e l’opera del santo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per il Centenario della nascita al cielo di S. Annibale Maria Di Francia, la Comunità della Basilica di S. Antonio dà il via ai solenni festeggiamenti annuali che si protrarranno fino al 16 maggio. Il programma dei festeggiamenti prevede un Triduo di preghiere e canti al Santo messinese apartire.🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Centenario morte Sant'Annibale Maria di Francia, a Messina l'ostensione del corpoAl via le celebrazioni per il centenario della morte di Sant'Annibale Maria di Francia. Messina celebra Sant’Annibale Maria Di Francia: presentazione libro e meditazione quaresimaleLa Basilica Santuario di Sant’Antonio di Messina si prepara a due giorni di eventi in vista del I° Centenario della morte di Sant’Annibale Maria Di... Temi più discussi: Sant'Annibale, aperte a Messina le celebrazioni per il centenario della morte; Centenario nascita S. Annibale Maria Di Francia: al via i festeggiamenti; Messina: la città si prepara ai festeggiamenti in onore di S. Annibale Maria di Francia; Fino al 31 maggio il corpo di Sant’Annibale alla Basilica di S. Antonio. Bernardino Rogate Vallone - Results on X | Live Posts & Updates x.com Messina: la città si prepara ai festeggiamenti in onore di S. Annibale Maria di FranciaLa Comunità della Basilica di S. Antonio, nell’anno in cui si avviano le celebrazioni per il Centenario della nascita al ... 98zero.com 100 anni dalla nascita in cielo di Annibale Maria di Francia, le celebrazioni a MessinaDal 2 maggio fino a giugno iniziative in tre chiese. Ecco il programma in onore del santo. Il clou a Sant'Antonio ... tempostretto.it