Taylor Swift e Travis Kelce | le indiscrezioni sul grande evento

Si diffondono notizie sui preparativi di Taylor Swift e Travis Kelce per un evento importante, con dettagli che hanno suscitato commenti e malcontento tra alcuni invitati. Le indiscrezioni riguardano le modalità organizzative e le scelte effettuate in vista della cerimonia. La notizia ha generato discussioni tra le persone coinvolte, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

. Le indiscrezioni sui rigidi preparativi della coppia sollevano discussioni accese e malcontento diffuso tra i loro ospiti più cari. Taylor Swift e Travis Kelce hanno scelto il 3 luglio 2026 per pronunciare il sì più atteso dello showbiz americano, ma attorno alle nozze che promettono di trasformarsi nell’evento mondano dell’anno è già scoppiata una polemica capace di incrinare l’atmosfera da favola che circonda la coppia. Regole rigidissime sugli inviti. La popstar più influente del pianeta e il campione della NFL starebbero infatti gestendo gli inviti con regole rigidissime, al punto da aver provocato il malumore di alcuni ospiti single esclusi dalla possibilità di portare un accompagnatore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Taylor Swift, Travis Kelce Wedding NDA: Graham Norton Reveals Truth | E! News

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