Di recente, la cantante è stata vista indossare gioielli con opali che, secondo chi ha venduto i pezzi, sarebbero appartenuti all’attrice Elizabeth Taylor. I gioielli sono stati trovati nel suo portagioie e si pensa siano stati regalati da Travis Kelce. Non ci sono conferme ufficiali sulla provenienza o sul significato di questi gioielli. La cantante è apparsa con i gioielli in diverse occasioni pubbliche nelle ultime settimane.

I fan più sfegatati, i cosiddetti Swifties, in questa scelta leggeranno di sicuro un riferimento a uno dei brani più celebri dell'artista - Opalite - e alla pietra simbolo di nascita del compagno Travis, senza stupirsi, quasi, dei puntualissimi omaggi fashion. Sappiamo bene come Taylor ami cucire tra le trame dei suoi look (ma anche nei video e performance) messaggi e simboli misteriosi lasciando ai suoi seguaci il compito di scoprirne il significato. Eppure, in questo caso, l'autore di queste presunte e preziosissime easter eggs non sarebbe stata la stessa Taylor Swift, quanto il (quasi) marito Travis Kelce. Sarebbe stato infatti proprio il giocatore di football - il condizionale, nonostante varie evidenze, rimane comunque d'obbligo - ad aver regalato alla cantante i maestosi gioielli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Taylor Swift, cosa ci fanno i gioielli con opali appartenuti a Elizabeth Taylor nel suo portagioie? Regalo di Travis Kelce?

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Heist Alert: Taylor Swifts Safety Reportedly at Risk Ahead of Wedding to Travis Kelce!

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