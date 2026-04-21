Alla sala Milleluci una serata con i dj 4Lee Gino Lanzafame e Marco Gusman

Alla sala Milleluci di Santa Sofia si svolge una serata con i dj 4Lee, Gino Lanzafame e Marco Gusman. La struttura riapre i battenti dopo la festa di Capodanno, pronta ad ospitare un nuovo evento organizzato dagli stessi giovani che si sono occupati della precedente manifestazione. La serata si svolge in un ambiente dedicato alla musica, con un pubblico che si aspetta un intrattenimento musicale dal vivo.

La Sala Milleluci di Santa Sofia riaccende i motori dopo la festa di Capodanno e si prepara ad accogliere un nuovo evento organizzato dallo stesso team di giovani. Giovedì 30 aprile, negli spazi della storica sala da ballo underground sul lungofiume, andrà in scena una serata all’insegna di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Referendum costituzionale, serata informativa alla sala Allende con il professor Marco ValbruzziMartedì, 10 marzo, alle ore 20,30 presso la Sala Allende a Savignano sul Rubicone (corso Vendemini 18) si svolgerà un incontro di approfondimento sui... “Per sempre Gino”, Rai2 celebra Gino Paoli con una serata evento firmata Pierluigi DiacoA pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, Pierluigi Diaco gli dedica una serata speciale su Rai2 dal titolo “Per sempre Gino”, in onda domenica...