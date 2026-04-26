Questione salariale Il Pd di Cesena organizza una serata di confronto con Maria Cecilia Guerra

A pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori, il Partito Democratico di Cesena ha convocato un incontro dedicato alla situazione salariale nel mercato del lavoro italiano. L’iniziativa si è svolta con la partecipazione dell’onorevole Maria Cecilia Guerra, economista e responsabile nazionale del lavoro per il partito, che ha già ricoperto ruoli di governo in passato. L’appuntamento ha visto confrontarsi rappresentanti politici e cittadini sui temi salariali e occupazionali.

A pochi giorni dal primo maggio, il Partito Democratico di Cesena organizza un incontro sulla questione salariale che riguarda il mercato del lavoro italiano con l’onorevole Maria Cecilia Guerra, economista, responsabile nazionale del lavoro per il Pd, che ha già svolto funzioni di governo in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate "Servizio rifiuti, criticità, proposte e soluzioni condivise": il Pd organizza una serata su AleaNuovo appuntamento sul territorio, questa volta dedicato al tema di Alea, mercoledì, alle 20:30, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 280. Leggi anche: Referendum, il Pd di Faenza organizza un incontro con Debora Serracchiani Altri aggiornamenti Guerra (Pd), Meloni smemoratella dimentica sempre la questione salarialeMeloni smemoratella dimentica sempre un pezzo della storia. Si vanta della crescita dell’occupazione, un trend iniziato subito dopo la pandemia, in Italia come in molti Paesi europei, e quindi ... partitodemocratico.it Riforma pensioni 2025/ Il Pd ricorda i nuovi esodati in arrivo (ultime notizie 25 ottobre)Maria Cecilia Guerra bolla come pezza pasticciata la misura inserita nella Legge di bilancio che prevede l’aumento graduale dei requisiti pensionistici dal 2027. La deputata del Partito democratico ... ilsussidiario.net