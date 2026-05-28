tartarini ad un passo dal titolo

Paolo Tartarini si avvicina al titolo nel campionato italiano di Aquabike Ski giovanile 12-14, dopo aver vinto la tappa di Rimini. Nella stessa gara, Lisa Benaglia si è classificata seconda. La competizione si è svolta nel fine settimana e ha visto protagonisti i giovani atleti in pista. Entrambi i piloti hanno ottenuto risultati che li avvicinano alla conquista del campionato. La tappa si è conclusa con queste posizioni, consolidando la loro presenza in classifica generale.

Ennesimo grande week end per il JT Race. Paolo Tartarini (foto) e Lisa Benaglia hanno conquistato il primo e il secondo posto a Rimini nella tappa del campionato italiano di Aquabike Ski giovanile 12-14. Tartarini ha vinto entrambe le manche ed è a soli due punti dalla vittoria matematica del titolo italiano avendo 49 punti di vantaggio sul secondo (i punti in palio nelle restanti due prove sono 50), mentre Benaglia ha conquistato due secondi posti, mettendo nel mirino la seconda piazza nella classifica generale: ora è terza con 10 punti di svantaggio. Gli ultimi due impegni del campionato italiano saranno a settembre a Fiumicino e ad ottobre ad Olbia dove si correrà anche la prova del mondiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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