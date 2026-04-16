Hockey ghiaccio | Gherdeina ad un passo dal titolo in Alps League Merano sconfitto anche in gara-3

Gherdeina si avvicina alla conquista del titolo nell'Alps League dopo aver battuto Merano per 2-5 nella gara-3 della finale. La squadra ha ottenuto così la terza vittoria consecutiva nella serie playoff. Merano, invece, ha subito una sconfitta anche in questa partita, che rende più difficile il percorso verso il titolo. La serie si concluderà con la prossima partita, che potrebbe decidere il campionato.

Gherdeina è ad un passo dal titolo. L’hockey club ha infatti s confitto Merano per 2-5 nella gara-3 valida per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, portandosi così sul 3-0 nella serie, quindi vicinissima ad un risultato che, se raggiunto, segnerebbe in modo indelebile l’intera storia del club. Match dominato quello degli ospiti, davvero impressionanti nell’esprimere il proprio diktat anche fuori dalle mura amiche. La prima scossa è arrivata al 14:05 del primo periodo, complice l’1-0 siglato da Schiavone, preludio di cinque minuti iniziali di secondo periodo semplicemente eccezionali, apertisi con il raddoppio di Castlunger (2:07) e proseguiti con i timbri di Soracreppa (2:50), ancora di Schiavone (3:32) e Bighenti (4:09).🔗 Leggi su Oasport.it

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09.04.2026 (SF7): KHL Sisak - HC Meran/o Pircher 2:3

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