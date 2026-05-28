Tariffe minime a 25 euro all' ora approvati gli adeguamenti salariali nel facchinaggio | Legacoop | Presidio di legalità
Le tariffe minime per il facchinaggio nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono state fissate a 25 euro all’ora. Sono stati inoltre approvati gli adeguamenti salariali per il settore. Legacoop ha definito questa decisione come un “presidio di legalità”. Le nuove tariffe entreranno in vigore nel 2026 e rappresentano un aggiornamento rispetto alle precedenti indicazioni.
Approvate le nuove tariffe orientative minime 2026 per i lavori di facchinaggio nelle province di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. Il rinnovo degli accordi sulle tariffe, utili come parametri indicativi del rischio di illegalità, sono stati siglati nei giorni scorsi nei vari tavoli convocati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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