Tariffe minime a 25 euro all' ora approvati gli adeguamenti salariali nel facchinaggio | Legacoop | Presidio di legalità

Notizia in breve

Le tariffe minime per il facchinaggio nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono state fissate a 25 euro all’ora. Sono stati inoltre approvati gli adeguamenti salariali per il settore. Legacoop ha definito questa decisione come un “presidio di legalità”. Le nuove tariffe entreranno in vigore nel 2026 e rappresentano un aggiornamento rispetto alle precedenti indicazioni.