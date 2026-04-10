Terni tribunale a rischio soppressione | Presidio irrinunciabile di legalità nel territorio Scatta l’iniziativa politica

A Terni, alcuni consiglieri comunali hanno presentato un atto di indirizzo congiunto per sostenere il mantenimento degli uffici giudiziari, che sono a rischio chiusura. L'iniziativa è stata firmata da rappresentanti di diversi gruppi politici, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Misto. La proposta mira a evidenziare l'importanza di questo presidio di legalità nel territorio e a contrastare eventuali decisioni di soppressione.

Un atto di indirizzo congiunto è stato presentato dai Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo (Pd), Claudio Fiorelli (M5S) e Roberta Trippini (gruppo Misto) a difesa del mantenimento degli uffici giudiziari. Il documento è stato promosso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Tempo di bilanci per i carabinieri forestali, Battaglia: "Presidio di legalità ed esempio concreto di servizio al territorio" Tribunale di Terni “a rischio”, gli avvocati: “Impatto penalizzante per l’intera comunità”“Profonda preoccupazione per il contenuto di tale ipotesi, che, se confermata, determinerebbe conseguenze estremamente gravi per l’intero sistema... Temi più discussi: Anche i Tribunali di Terni e Spoleto a rischio. Proposta dell’Anm taglia le sedi più piccole; Troppi processi e poche toghe, c’è un piano per tagliare il tribunale di Terni; Tribunale di Terni ‘a rischio’, Ordine degli avvocati: Evitare in ogni modo la chiusura -; Terni, Tribunale a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: Gravissime conseguenze per la giustizia in Umbria. Terni, Tribunale a rischio di soppressione. Insorge l'Ordine degli avvocati: Gravissime conseguenze per la giustizia in UmbriaL'Associazione nazionale magistrati ha presentato al governo nazionale un documento contenente la proposta di riduzione degli uffici giudiziari ... corrieredellumbria.it Terni, l'associazione magistrati propone la chiusura del tribunale e l'ordine degli avvocati insorgeTERNI - L’associazione nazionale magistrati presenta al Governo un piano con cui propone la riduzione degli uffici giudiziari e tra i tribunali da sopprimere c’è quello ... ilmessaggero.it Terni, Proietti contro Bandecchi: "Convocare conferenza non è competenza del Comune". La presidente della Regione Umbria ha chiarito i contorni della riunione convocata unilateralmente dal sindaco di Terni per il 9 aprile, dedicata all’Accordo di programm - facebook.com facebook Camera Commercio Umbria tra i partner del #TICFestival 2026 in agenda a Terni dal 9 al 12 aprile. Presenti con un Podcast fra tradizione e futuro, TIC Award "Storiesonumbria" e l'evento : "Dall’aula all’azienda". #staytuned x.com