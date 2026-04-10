Terni tribunale a rischio soppressione | Presidio irrinunciabile di legalità nel territorio Scatta l’iniziativa politica

Da ternitoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni, alcuni consiglieri comunali hanno presentato un atto di indirizzo congiunto per sostenere il mantenimento degli uffici giudiziari, che sono a rischio chiusura. L'iniziativa è stata firmata da rappresentanti di diversi gruppi politici, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e il Gruppo Misto. La proposta mira a evidenziare l'importanza di questo presidio di legalità nel territorio e a contrastare eventuali decisioni di soppressione.

Un atto di indirizzo congiunto è stato presentato dai Consiglieri comunali Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo (Pd), Claudio Fiorelli (M5S) e Roberta Trippini (gruppo Misto) a difesa del mantenimento degli uffici giudiziari. Il documento è stato promosso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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