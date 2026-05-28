Tariffe acqua 2023-2026 | rincari fino al 15% polemiche a Qualiano
A Qualiano, le tariffe dell’acqua sono in fase di revisione e subiranno aumenti fino al 15% nel triennio 2023-2026. Le nuove tariffe comportano rincari su tutte le voci di consumo, ad eccezione della depurazione. Le modifiche sono state annunciate dall’amministrazione comunale e hanno sollevato proteste tra i cittadini, preoccupati dall’impennata dei costi nelle bollette dell’acqua.
Bollette acqua sempre più care: aumenti progressivi fino al 15% in tre anni, crescono tutte le voci tranne la depurazione. Dentro i dati ufficiali: cosa dicono le tariffe. Dopo le polemiche sulle bollette salate del servizio idrico nella città di Qualiano, approfondiamo per chiarire di quanto è aumentata la bolletta dell’acqua per i cittadini. Dall’analisi dei documenti ufficiali delle tariffe Acquedotti SCPA del 2023, del 2025 e del 2026 emerge un quadro molto chiaro: la struttura del sistema resta invariata, ma i prezzi aumentano in modo costante e diffuso. Per dovere di cronaca segnaliano che gli aumenti sono stati disposti in applicazione delle direttive di ARERA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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