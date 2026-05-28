Tariffe acqua 2023-2026 | rincari fino al 15% polemiche a Qualiano

Notizia in breve

A Qualiano, le tariffe dell’acqua sono in fase di revisione e subiranno aumenti fino al 15% nel triennio 2023-2026. Le nuove tariffe comportano rincari su tutte le voci di consumo, ad eccezione della depurazione. Le modifiche sono state annunciate dall’amministrazione comunale e hanno sollevato proteste tra i cittadini, preoccupati dall’impennata dei costi nelle bollette dell’acqua.