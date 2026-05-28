Tariffe acqua 2023-2026 | rincari fino al 15% a Qualiano
Le tariffe dell'acqua aumenteranno fino al 15% tra il 2023 e il 2026 a Qualiano. Le bollette subiranno incrementi progressivi, interessando tutte le voci ad eccezione della depurazione. Il rincaro riguarda un aumento delle tariffe complessive, con variazioni che si protrarranno nel tempo. La crescita dei costi si applica a tutte le componenti, ad esclusione del servizio di depurazione delle acque.
Bollette acqua sempre più care: aumenti progressivi fino al 15% in tre anni, crescono tutte le voci tranne la depurazione. Dentro i dati ufficiali: cosa dicono le tariffe. Dopo le polemiche sulle bollette salate del servizio idrico nella città di Qualiano, approfondiamo per chiarire di quanto è aumentata la bolletta dell’acqua per i cittadini. Dall’analisi dei documenti ufficiali delle tariffe Acquedotti SCPA del 2023, del 2025 e del 2026 emerge un quadro molto chiaro: la struttura del sistema resta invariata, ma i prezzi aumentano in modo costante e diffuso. Per dovere di cronaca segnaliano che gli aumenti sono stati disposti in applicazione delle direttive di ARERA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
BOLLETTE LUCE GAS ACQUA e TARI: NOVITà da GENNAIO 2026 CAMBIANO BONUS SOCIALI aumento IMPORTI ISEE
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