Bollette acqua sempre più care: aumenti progressivi fino al 15% in tre anni, crescono tutte le voci tranne la depurazione. Dentro i dati ufficiali: cosa dicono le tariffe. Dopo le polemiche sulle bollette salate del servizio idrico nella città di Qualiano, approfondiamo per chiarire di quanto è aumentata la bolletta dell’acqua per i cittadini. Dall’analisi dei documenti ufficiali delle tariffe Acquedotti SCPA del 2023, del 2025 e del 2026 emerge un quadro molto chiaro: la struttura del sistema resta invariata, ma i prezzi aumentano in modo costante e diffuso. Per dovere di cronaca segnaliano che gli aumenti sono stati disposti in applicazione delle direttive di ARERA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tariffe acqua 2023-2026: rincari fino al 15% a Qualiano

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BOLLETTE LUCE GAS ACQUA e TARI: NOVITà da GENNAIO 2026 CAMBIANO BONUS SOCIALI aumento IMPORTI ISEE

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