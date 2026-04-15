Accise sul tabacco | rincari progressivi fino al 2028 con aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto dal 15 aprile

A partire dal 15 aprile, i prezzi delle sigarette, sigari e tabacco trinciato subiranno aumenti progressivi fino al 2028, con incrementi che raggiungeranno i 30 centesimi a pacchetto. La decisione deriva dalle disposizioni contenute nella legge di Bilancio approvata dal governo, che prevede un incremento delle accise sul tabacco. Questi rincari si inseriscono in un piano di aumenti programmati che si protrarranno nei prossimi anni.

Scattano dal 15 aprile ulteriori rincari dei prezzi per sigarette, sigari e tabacco trinciato, come effetto delle misure disposte dal governo attraverso la legge di Bilancio. Un aumento che per alcuni marchi raggiungerà i 30 centesimi a pacchetto e non si fermerà al 2026, in quanto gli aumenti delle accise sul tabacco saranno progressivi e proseguiranno fino al 2028, ricorda Assoutenti. Tra i marchi che aumenteranno da oggi le John Player Special, Gauloises e le West. La manovra - ricorda l’associazione - prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato, e ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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