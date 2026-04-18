A rischio l' acqua minerale rincari fino a 6 cent a bottiglia

La crisi in Medio Oriente potrebbe portare a un aumento dei prezzi di alcune bevande, tra cui l'acqua minerale. Secondo fonti di settore, una bottiglia da 1,5 litri potrebbe costare fino a 6 centesimi di euro in più rispetto al passato. Si prevede che l'incremento si tradurrà in un costo aggiuntivo complessivo di circa 606 milioni di euro all'anno per i consumatori italiani.

La crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 56 centesimi di euro in più, determinando una stangata sui consumatori italiani da complessivi 606 milioni di euro annui. Non solo. Potrebbero verificarsi anche carenze nelle forniture di acqua minerale a negozi e supermercati. Lo afferma il Codacons, che è entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento al rialzo dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi, etichette e film utilizzati per l'acqua minerale e le bevande in generale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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