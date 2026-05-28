Per calcolare correttamente la Tari, bisogna conoscere i metri quadri dell’immobile. La richiesta si invia tramite portale online, inserendo i dati catastali o la rendita catastale. È importante verificare che i dati siano corretti, per evitare errori nel calcolo. La procedura permette di ricevere l’avviso di pagamento con importo esatto. La Tari si basa sul dimensionamento dell’immobile e sulla sua destinazione d’uso, come abitazione o attività commerciale.

La Tassa sui Rifiuti (Tari) rappresenta, insieme all’Imu, il pilastro della fiscalità locale italiana. Eppure, nonostante la sua diffusione, rimane uno dei tributi che genera il maggior numero di contenziosi e di errori nelle cartelle di pagamento. Nel 2026 il panorama normativo si è fatto ancora più stringente: le delibere Arera (MTR-3) impongono ora ai Comuni una trasparenza assoluta sulla composizione della Tariffa. In questo contesto, è importante sapere come viene calcolata la base imponibile della Tari. Il fulcro di tutto il meccanismo risiede in un dato apparentemente semplice, ma tecnicamente insidioso: la superficie dell’immobile. Tari, cos’è la superficie catastale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tari, serve il calcolo dei metri quadri: come si invia e come evitare errori

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