Verde pubblico a Lecco | 14 metri quadri per abitante sotto la media lombarda Serve un piano

A Lecco, il verde pubblico disponibile si attesta a circa 14 metri quadri per abitante, una quantità inferiore alla media regionale. La zona intorno a Villa Manzoni evidenzia come la gestione degli spazi verdi sia caratterizzata da interventi isolati, senza un progetto unitario di tutela e miglioramento del territorio. Questa situazione solleva il tema della pianificazione e della strategia complessiva per il verde pubblico in città.

La vicenda del verde attorno a Villa Manzoni riapre un dubbio di fondo: a Lecco la gestione del verde sembra fatta per interventi sparsi, non dentro un disegno complessivo di tutela, sviluppo e riqualificazione del territorio.Pur circondata da un sistema naturale invidiabile, in città il verde.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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