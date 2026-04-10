Attenzione agli sms truffa che simulano errori nel calcolo della Tari

Recentemente, alcuni contribuenti hanno ricevuto messaggi di testo che segnalano presunte irregolarità riguardanti il pagamento della Tari. Questi messaggi affermano che ci sono errori nel calcolo dell'importo dovuto e invitano a verificare la propria posizione tributaria. Le comunicazioni vengono inviate via SMS e sembrano provenire da fonti non ufficiali, creando confusione tra i destinatari.

In questi giorni stanno arrivando sms ai contribuenti Tari in cui vengono segnalate presunte irregolarità nella posizione tributaria. L’Ufficio tributi non utilizza queste modalità di comunicazione con i cittadini né tanto-meno richiede di fornire dati sensibili o di essere ricontattato.“Gli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Tari Napoli, attenzione all’sms che indica un mancato pagamento: è una truffaUn sms invita a chiamare un numero per regolarizzare la propria posizione TARI, ma il Comune di Napoli mette in guardia: "Non rispondete, probabile... Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Temi più discussi: Truffa TARI a Napoli: attenzione agli SMS; Attenzione agli sms ingannevoli: crescono le segnalazioni di messaggi falsi che chiedono di chiamare numeri a pagamento; Attenzione alla truffa della TARI; Truffa tari a Genova: attenzione agli sms falsi di Amiu. Tari, attenzione agli sms truffa: Sei Toscana mette in guardia i cittadiniSei Toscana mette in guardia anche in provincia di Grosseto dagli sms truffa sul pagamento della Tari. La nota ... grossetonotizie.com Allerta truffe nella Bassa reggiana: Sms invitano a regolarizzare i pagamenti della TariGUASTALLA (Reggio Emilia) – Attenzione agli sms truffa. L’allarme arriva dall’Unione Bassa Reggiana. Sono diversi i cittadini che hanno segnalato di aver ricevuto messaggi ingannevoli che sollecitano ... reggionline.com Festa della polizia, il questore Gambino: “Attenzione su truffe agli anziani e violenza di genere” x.com Segnalazioni in Strada dei Pilati. Appello ai cittadini: “Massima attenzione agli animali domestici” - facebook.com facebook