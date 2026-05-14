Omicidio Sako Bakari | Lecce proclama il lutto cittadino contro il razzismo e la violenza
L’amministrazione comunale di Lecce ha annunciato il lutto cittadino per venerdì 15 maggio, in occasione della giornata dedicata alla memoria di Sako Bakari, deceduto recentemente. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza firmata dalla sindaca, che ha espresso a nome della città un forte dolore e una condanna alla violenza. La proclamazione coinvolge tutta la comunità locale, che si stringe nel ricordo della vittima e nel rifiuto di ogni forma di razzismo e violenza.
LECCE – La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, tramite un’ordinanza, esprimendo a nome dell’amministrazione e dell'intera comunità un “profondo dolore e una ferma condanna per la tragica morte di Sako Bakari”. Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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