Omicidio Sako Bakari | Lecce proclama il lutto cittadino contro il razzismo e la violenza

L’amministrazione comunale di Lecce ha annunciato il lutto cittadino per venerdì 15 maggio, in occasione della giornata dedicata alla memoria di Sako Bakari, deceduto recentemente. La decisione è stata presa tramite un’ordinanza firmata dalla sindaca, che ha espresso a nome della città un forte dolore e una condanna alla violenza. La proclamazione coinvolge tutta la comunità locale, che si stringe nel ricordo della vittima e nel rifiuto di ogni forma di razzismo e violenza.

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