Un quindicenne ha ammesso di aver ucciso un uomo di 35 anni in piazza Fontana a Taranto. Con lui sono stati fermati altri tre minorenni e un giovane di 20 anni, ritenuti parte del gruppo che sabato mattina ha aggredito e ucciso la vittima, di origini maliane. La polizia ha eseguito i fermi e sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Il giovane è stato sottoposto a fermo insieme ad altri tre minorenni e ad un 20enne. Sarebbero loro i componenti del gruppo che sabato mattina ha aggredito e ucciso il 35enne originario del Mali in piazza Fontana Il giovane è stato sottoposto a fermo insieme ad altri tre minorenni e al 20enne Fabio Salee non è stato ancora interrogato. Si attende la fissazione delle udienze di convalida dinanzi al gip del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario dei provvedimenti notificati ieri sera dalla Squadra Mobile. Sabato 9 maggio, all’alba, Bakari Sako era inpiazza Fontanacon la sua bici e si stava recando a prendere un pullman che lo avrebbe condotto al luogo di lavoro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Taranto, 15enne confessa omicidio di Bakari Sako

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