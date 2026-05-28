A Catania si è svolta la presentazione del progetto fotografico 'In-genium' promosso da Maire. L'evento si è tenuto presso il rettorato dell'università locale. La mostra raccoglie immagini realizzate nell'ambito di un'iniziativa dedicata all'innovazione e alla creatività. La presentazione ha coinvolto studenti e docenti, che hanno partecipato alle discussioni sui temi trattati nelle fotografie. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'esposizione o sui partecipanti.

Palermo, 28 mag. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, a Catania, al rettorato dell'Università, il progetto fotografico 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-Ets in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania. Presenti, fra gli altri, il rettore dell'ateneo Enrico Foti, il sindaco di Catania Enrico Trantino e Monica Luca, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania. L'iniziativa mette in dialogo il patrimonio e l'ingegno degli antichi con le sfide della... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tappa a Catania per il progetto 'In-genium' targato Maire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chat di Stato per le informazioni sensibili: il progetto targato Fratelli d’ItaliaUn nuovo progetto prevede la creazione di una chat di Stato dedicata alle informazioni sensibili, sviluppata dall’Agenzia per la cybersicurezza...

Si celebra il Made in Italy targato Sicilia: una settimana di eventi succulenti (e non solo). Cosa vedere da Palermo a CataniaIn Sicilia, si sono aperti oggi una serie di eventi legati alla Giornata nazionale del Made in Italy, con manifestazioni in varie province dell’isola.

Temi più discussi: Terza tappa a Catania per il progetto in-genium che unisce patrimonio, arte e innovazione; Il ministro Urso a Catania spinge per privatizzazione aeroporto: Palermo e Trapani prossima tappa; Paolo Lorenzo D’Andrea, 2800 km in bici per denunciare i pericoli dei ciclisti; Dove vedere la tappa n.18 del Giro d'Italia, Paganella-Pieve di Soligo in tv e streaming.

Oggi tagliamo il traguardo di una tappa strategica nel percorso per la realizzazione di due termovalorizzatori che segneranno una svolta storica nella gestione dei #rifiuti in #Sicilia. Presentiamo i due progetti definitivi degli impianti di #Palermo e di #Catania x.com

Terza tappa a Catania per il progetto in-genium che unisce patrimonio, arte e innovazioneIl Parco archeologico del Colosseo non è soltanto un simbolo immortale di storia e cultura: è il palcoscenico in cui la genialità tecnologica della civiltà romana si svela in tutta la sua potenza. Qui ... cataniatoday.it

Fa tappa a Catania il progetto 'In-genium' targato MaireE' stato presentato oggi, a Catania, al rettorato dell’Università, il progetto fotografico 'In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia', promosso da Maire e Fondazione Maire-Ets in c ... adnkronos.com