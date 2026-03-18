Un nuovo progetto prevede la creazione di una chat di Stato dedicata alle informazioni sensibili, sviluppata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in collaborazione con l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La piattaforma mira a garantire la protezione dei dati più riservati attraverso un sistema di comunicazione dedicato. La realizzazione del progetto è attualmente in fase di sviluppo e test.

Le informazioni sensibili blindate in una chat di Stato, progettata in tandem dall’ Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dall’ Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Ipzs). Due istituti, per effetto dello spoils system, interamente nelle mani del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia. Nella Zecca, 3 componenti su 5 del consiglio d’amministrazione arrivano dalla Puglia, territorio d’origine di Alfredo Mantovano (due di loro sono ex candidati FdI); il quarto consigliere è l’ex senatore leghista Stefano Corti. L’autorità Cyber invece è presieduta da Bruno Frattasi, l’ex prefetto con la maglietta di Fratelli d’Italia alla convention di partito pescarese, nell’aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chat di Stato per le informazioni sensibili: il progetto targato Fratelli d’Italia

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