Tanti appuntamenti in libreria previsti per giugno alla Casa sull’Albero di Arezzo

Notizia in breve

A giugno, alla libreria Casa sull’Albero di Arezzo, sono programmati numerosi eventi. Tra le iniziative previste, si terrà anche il debutto letterario di una scrittrice locale, con un evento dedicato alla presentazione del suo primo libro. La libreria ha annunciato una serie di incontri e letture per tutto il mese, senza specificare date o autori coinvolti. L’organizzazione invita i partecipanti a consultare il calendario degli eventi per ulteriori dettagli.