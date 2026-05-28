Tanti appuntamenti in libreria previsti per giugno alla Casa sull’Albero di Arezzo
A giugno, alla libreria Casa sull’Albero di Arezzo, sono programmati numerosi eventi. Tra le iniziative previste, si terrà anche il debutto letterario di una scrittrice locale, con un evento dedicato alla presentazione del suo primo libro. La libreria ha annunciato una serie di incontri e letture per tutto il mese, senza specificare date o autori coinvolti. L’organizzazione invita i partecipanti a consultare il calendario degli eventi per ulteriori dettagli.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Tanti appuntamenti in libreria previsti per Giugno alla Casa sull’Albero di Arezz o, «mese in cui con grande emozione battezzeremo l'esordio letterario della nostra Ilaria Gradassi. Una presentazione speciale a cui non mancare. Poi ci prendiamo un attimo di pausa e ci rivediamo a luglio per i Racconti sotto la tenda». Ultimo fine settimana di laboratori per i più piccoli all'interno della mostra dedicata a Francesco Red i nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di piazza San Francesco, realizzata da Comune, Biblioteca Città Di Arezzo Fondazione Guido d'Arezzo con il patrocinio di Regione Toscana, a cura di Elisa Boffa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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