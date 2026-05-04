Maggio di appuntamenti all' insegna dell' amore per il libro e la lettura alla Casa sull’Albero

A maggio, alla Casa sull’Albero, si terranno diversi eventi dedicati agli appassionati di libri e lettura. La programmazione prevede incontri, presentazioni e laboratori rivolti a un pubblico di tutte le età. Le iniziative si svolgeranno nel corso del mese e sono state annunciate nei giorni scorsi. La Casa sull’Albero si prepara ad accogliere visitatori e lettori in un calendario di appuntamenti che promuovono la cultura libraria.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Maggio sarà un mese ricco di appuntamenti all'insegna dell'amore per il libro e la lettura alla Casa sull’Albero. Sabato 9 maggio ore 18.00 la Presentazione di "Esistere. Racconti esistenziali di momenti quotidiani" il nuovo fumetto de Lafabbricadibraccia. Una raccolta di storie scritte e disegnare da gennaio a novembre 2025. 282 pagine a colori che raccontano paure e gioie della quotidianità. In dialogo con Federico non poteva che esserci la nostra Claudia Petrazzi, alias Atomica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, dai 13 anni Sabato e domenica 16 e 17 maggio ore 10.30 Con gli occhi di Francesco...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggio di appuntamenti all'insegna dell'amore per il libro e la lettura alla Casa sull’Albero Why Is May So Busy in Korea | Korean Podcast (Full Collection) Notizie correlate Terni celebra la Giornata mondiale del libro: tre appuntamenti alla Bct tra lettura, traduzione e arteIn occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, la Biblioteca comunale di Terni (Bct) propone un pomeriggio ricco di iniziative... La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco RediArezzo, 7 aprile 2026 – La libreria per bambini La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare il 1 maggio a Roma: tutti gli eventi da non perdere in città; Maggio dei Monumenti 2026; Primo Maggio di festa tra teatri, pranzi popolari e performance; Primo maggio barese 2026: tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno. Torna Il Maggio di Pizzofalcone: un mese di eventi e passeggiate alla scoperta del territorioTorna anche quest'anno il Maggio di Pizzofalcone, passeggiate alla scoperta del territorio, ideato e organizzato dalla Municipalità I del Comune di Napoli con il contributo dell’Assessorato al Turis ... napolitoday.it Ponte del 1° maggio a Napoli: tanti eventi da non perdere nel lungo weekendIl Comicon alla Mostra D'Oltremare, gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti, Planta all'Orto Botanico, Nostalgia 90 all'Ex Base Nato e domenica ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici stat ... napolitoday.it Sigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia” - facebook.com facebook