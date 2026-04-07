La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi

La Casa sull’Albero di Arezzo, libreria specializzata in libri per bambini, prenderà parte a una mostra dedicata a Francesco Redi, che si terrà nella città. L’evento si svolgerà a partire dal 7 aprile 2026 e coinvolgerà diverse realtà locali, con l’obiettivo di valorizzare la figura dello scienziato e scrittore. La partecipazione della libreria prevede l’allestimento di materiali e iniziative legate a Redi.

Arezzo, 7 aprile 2026 – La libreria per bambini . «Siamo felici di comunicarvi l'avvio di un importante progetto dedicato ai più piccoli all'interno della mostra alla Galleria Comunale D’arte Contemporanea (piazza San Francesco, 4, Arezzo) "Francisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta del genio”, l’iniziativa che celebra Francesco Redi, una delle figure più significative della cultura scientifica e letteraria del XVII secolo italiano, il primo medico dei Medici, nel quadricentenario dalla nascita, nella sua città d’origine. Una mostra bibliografica, organizzata da Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Arezzo, con il patrocinio di Regione Toscana, a cura di Elisa Boffa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi Leggi anche: Arezzo celebra Francesco Redi: in mostra 70 opere per il quadricentenario dalla nascita Tanti appuntamenti nel mese di febbraio alla libreria La Casa sull’Albero di ArezzoArezzo, 2 febbraio 2026 – Tanti appuntamenti nel mese di febbraio alla libreria La Casa sull’Albero di Arezzo. Temi più discussi: La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco Redi; Fuori LA CASA SULL'ALBERO, la canzone che anticipa il nuovo album di Roberto Colella; Alla Severi danzando si cresce. Tripletta per il progetto Quello che ci muove; Forte vento ad Arezzo, cade un grosso albero al Parco Giotto:…. La Casa sull’Albero di Arezzo partecipa alla grande mostra su Francesco RediPer i bambini arriva un percorso laboratoriale che unisce scienza, osservazione della natura, linguaggio e immaginazione ... lanazione.it Dicembre alla libreria per ragazzi La Casa sull’Albero di ArezzoArezzo, 1 dicembre 2025 – In partenza il programma delle attività che ci terranno compagnia nel mese di Dicembre alla libreria per ragazzi La Casa sull’Albero di Arezzo. Un calendario ricchissimo di ... lanazione.it Il vento forte fa cadere un grosso albero al parco Giotto di Arezzo. Vigili del fuoco al lavoro. Paura, danni ad una struttura ma nessuna persona coinvolta. È successo oggi martedì 31 marzo nel pomeriggio. Il cedro si è schiantato al suolo travolgendo arredi dell' - facebook.com facebook Maltempo ad Arezzo, cade un albero al Parco Giotto: intervento dei Vigili del Fuoco x.com