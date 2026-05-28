Tanfoglio | Due anni super A Cento mi sento a casa

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicolas Tanfoglio ha completato due stagioni consecutive a Cento, durante le quali ha mostrato crescita e sicurezza nonostante la giovane età. Le sue prestazioni sono state caratterizzate da continuità e determinazione. L’atleta, già passato da Brescia, potrebbe essere considerato un elemento da includere nel roster per la prossima stagione 20262027.

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Nicolas Tanfoglio ha disputato due stagioni in crescendo a Cento, dimostrando personalità e faccia tosta a dispetto della giovane età: l’ex Brescia potrebbe essere uno dei tasselli dai quali ripartire per la stagione 20262027. Come giudica i suoi due anni trascorsi a Cento? "Sono stati anni bellissimi, anche se complicate, caratterizzate da alti e bassi: valuto questi 2 anni in maniera molto positiva perché ho conosciuto persone fantastiche, che mi hanno fatto sentire parte di Cento, visto che per me è stata la prima vera esperienza lontano da casa. Difficilmente potrò dimenticare tutti i componenti della società, i tifosi e tutte le persone che ho conosciuto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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