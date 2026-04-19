mi sento a casa nessuna sia sola

Un individuo ha dichiarato di sentirsi a casa e di non voler vedere nessuno solo, sottolineando un senso di appartenenza e solidarietà. Ha inoltre espresso un amore profondo per l’Italia, affermando che il paese non teme le diversità. Ha raccontato di aver vissuto due esperienze di migrazione e ha affermato che la propria storia personale ha contribuito a formare la sua identità, sentendo di avere molto da offrire.

"L’Italia vera non ha paura delle differenze. Io amo profondamente questa terra. Ho vissuto una doppia migrazione, la mia storia mi ha reso quella che sono e sento di avere tanto da dare". Sana El Gosairi (nella foto), 45 anni, mediatrice culturale, è nata in Marocco e si è trasferita in Italia quando aveva 18 anni. Ha vissuto in Calabria per 10 anni prima di spostarsi in Lombardia dove ha fondato “ Jasmine “ ("il nome di mia figlia", tiene a precisare), associazione che aiuta le donne in difficoltà. Nel pomeriggio ci sarà un corteo a favore della remigrazione. Lei sta partecipando a un sit-in che lancia un messaggio opposto. Qual è il suo? "Che non ha importanza la nostra origine.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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