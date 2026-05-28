Tamponamento a catena lungo strada Agazzana

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena lungo strada Agazzana, giovedì 28 maggio. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce a La Verza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore durante le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

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Tamponamento a catena tra tre veicoli, lungo strada Agazzana, nella mattinata di giovedì 28 maggio. I sinistri sono avvenuti all’altezza dell’incrocio con la strada che porta a La Verza. Un pulmino ha tamponato una macchina che sbattuto contro un’altra macchina. Sul posto un’ambulanza della Croce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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