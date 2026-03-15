Tamponamento a catena | 5 auto danneggiate il colpevole

Un incidente si è verificato nella galleria sulla Strada Statale 42 nel comune di Costa Volpino, coinvolgendo cinque auto che sono state danneggiate. A causare il tamponamento a catena è stato un veicolo che si è scontrato con gli altri automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

Un veicolo ha provocato un tamponamento a catena all’interno della galleria sulla Strada Statale 42, nel comune di Costa Volpino. L’incidente si è verificato verso le 16:30 del sabato 14 marzo 2026. Cinque auto sono rimaste coinvolte nello scontro dopo che il mezzo responsabile ha impattato di striscio un altro veicolo in transito. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la sua corsa verso Lovere senza essere identificato. Nessun ferito è stato registrato, ma i danni ai veicoli hanno reso necessario l’istituzione di un senso unico alternato nel tunnel. La gestione dell’emergenza ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e del personale medico del 118. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tamponamento a catena: 5 auto danneggiate, il colpevole Articoli correlati Tamponamento a catena: quattro auto coinvoltePaura e rallentamenti nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 gennaio, attorno alle 17. Leggi anche: Modena, maxi tamponamento a catena sulla tangenziale: 15 auto coinvolte, il video Aggiornamenti e notizie su Tamponamento a catena 5 auto... Temi più discussi: Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feriti; Tamponamento a catena in superstrada e auto contro camion sulla rotonda: doppio incidente a Civitanova; Tamponamento a catena in viale Mediterraneo, traffico in tilt; Incidente frontale all'incrocio: tre feriti tra cui un minore. Tamponamento a catena oggi tra 4 auto sull'Ascoli-Mare: 5 feritiL’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita per Spinetoli: il tratto è rimasto chiuso per qualche ora per permettere l’intervento delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco ... ilrestodelcarlino.it Causa un tamponamento a catena in galleria e non si ferma. Disagi al traffico sulla Statale 42L'incidente nel pomeriggio di sabato 14 marzo: dopo aver impattato di striscio un'altra auto il veicolo si è allontanato in direzione Lovere. Nel tunnel istituito un senso unico alternato ... bergamonews.it TAMPONAMENTO A CATENA IN VIALE MEDITERRANEO, TRAFFICO IN TILT A CATANIA Mattinata complicata per gli automobilisti a Catania. Un tamponamento a catena si è verificato all’interno della galleria di viale Mediterraneo, in direzione città, poco p facebook Maxi tamponamento sulla 554 a Selargius, traffico in tilt verso Cagliari x.com