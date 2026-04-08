Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso | cinque feriti

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile si è verificato un tamponamento a catena sulla strada Farnesiana, poco prima di Mucinasso. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha provocato il ferimento di cinque persone, tutte rimaste in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i dettagli dell’incidente.

È di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio del tamponamento tra più mezzi avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile sulla strada Farnesiana, alle porte della città, in direzione di Mucinasso. Qui si è verificato il tamponamento a catena tra un autobus Seta della linea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Maxi tamponamento sulla SS89 in direzione Manfredonia: cinque auto coinvolte e otto feriti Tamponamento a catena, caos in autostrada: 2 feriti e code di 6 chilometriTamponamento a catena nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, sull'autostrada A4, subito dopo il casello di Brescia Centro in direzione del Lago... Temi più discussi: Albero cade sulla carreggiata, auto frena per evitarlo: tamponamento a catena sulla strada; Tamponamento a catena sulla statale 7; Tamponamento a catena sulla Fi-Pi-Li; Incidente a catena sulla Classicana: coinvolte tre auto, con otto giovani a bordo. Tamponamento a catena sulla Nazionale, un feritoMADDALONI – Tamponamento a catena questa mattina mattina lungo la nazionale Appia nel tratto ricadente nel territorio della frazione di Messercola, a Maddaloni. Diversi i veicoli rimasti coinvolti: a ... casertace.net Incidente lungo il raccordo Siena-Firenze: tamponamento a catena sul viadotto Docciola, il bilancio dei feritiTamponamento a catena sul raccordo Siena-Firenze: sei feriti e traffico rallentato nei pressi del viadotto Docciola, con intervento di soccorsi e forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza. notizie.it Una donna è rimasta ferita in modo serio in un tamponamento tra due veicoli avvenuto ieri sera Sull’A2 del Mediterraneo all’uscita di San Mango Piemonte in direzione Salerno. La donna di 66 anni, che ha riportato contusioni su più parti del corpo, è stata s - facebook.com facebook