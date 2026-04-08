Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso | cinque feriti

Da ilpiacenza.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile si è verificato un tamponamento a catena sulla strada Farnesiana, poco prima di Mucinasso. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha provocato il ferimento di cinque persone, tutte rimaste in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere i dettagli dell’incidente.

È di cinque feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio del tamponamento tra più mezzi avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile sulla strada Farnesiana, alle porte della città, in direzione di Mucinasso. Qui si è verificato il tamponamento a catena tra un autobus Seta della linea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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